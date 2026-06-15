日本時間15日に行われた北中米W杯1次リーグF組初戦。日本は強豪オランダと2-2で引き分けた。【もっと読む】小川航基〈前編〉泊りがけの遠征先で「帰れ！」と言ったら本当に帰ったが…1点を追う終盤、伊東純也の右クロスに小川航基が頭で合わせると、ボールはゴール前の鎌田大地の頭に当たり、相手GKの手をはじいてネットを揺らした。得点者は鎌田となったが、小川が空中戦で競り勝ったことで生まれた貴重な同点弾だった。そ