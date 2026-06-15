森保ジャパンが土壇場で勝ち点1をもぎ取った。【もっと読む】小川航基〈前編〉泊りがけの遠征先で「帰れ！」と言ったら本当に帰ったが…W杯1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はW杯準優勝3度の強豪オランダ（同8位）と対戦。1-2で迎えた後半43分、MF伊東純也（33）のCKに合わせたFW小川航基（28）のヘッドが、MF鎌田大地（29）の頭に触れ、ゴールに吸い込まれた。得点者は鎌田となったが、世界的DFのファンダイクに競