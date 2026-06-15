2023年に社会現象を巻き起こしたTBS系日曜劇場「VIVANT」シーズン2が、7月26日から放送をスタートすることが発表された。壮大なスケールと緻密なストーリー展開で「伏線回収」が大きな話題を呼んだ。現在はTVer／TBS FREEで期間限定で第1シーズンの無料配信を行っているほか、15日からはAmazonPrime Videoで見放題配信される。そこで、まだ回収されてない多くの“伏線”をまとめた。飯田和孝プロデューサー自らが「伏線」だ