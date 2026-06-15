G7サミットが開かれるフランス東部エビアンに隣接するピュブリエに掲げられたロゴマーク＝13日（ゲッティ＝共同）【エビアン共同】フランス東部エビアンで15日（日本時間16日未明）、先進7カ国首脳会議（G7サミット）が開幕する。ロシアが侵攻するウクライナの和平や中東情勢などを議論。対イラン軍事作戦を巡り欧米の関係が悪化する中、結束を確認できるかどうかが焦点だ。17日まで3日間の日程。トランプ米大統領は、イラン攻