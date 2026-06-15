31年ぶりの開催となる大相撲のパリ公演は14日、アコー・アリーナで千秋楽を迎えた。幕内力士によるトーナメント戦は横綱・豊昇龍（27＝立浪部屋）が決勝で小結・高安（36＝田子ノ浦部屋）を下し優勝。総合優勝決定戦は初日の覇者、大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）が豊昇龍を破った。閉会式では豊昇龍が力士を代表してフランス語であいさつ。1万5000人の大きな拍手と声援を浴びた。▽トーナメント2回戦豊昇龍突き落とし