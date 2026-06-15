週明け１５日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値（６万６０２０円０４銭）に比べて２３００円超上昇した。４日以来、７営業日ぶりに６万８０００円台を回復した。６万８３００円台で推移している。米国のトランプ大統領が１４日午後（日本時間１５日午前）、イランとの戦闘終結に向けた協議で「合意が成立した」とＳＮＳで発表した。これを受け、原油先物価格が下落したことが好感され、東京市場で