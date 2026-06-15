週明け、けさの東京株式市場で日経平均株価は一時3000円以上値上がりし、初めて6万9000円を超えました取引時間中の最高値を更新しています。【写真を見る】【速報】日経平均株価 一時3000円超の上昇 初の6万9000円突破 取引時間中の最高値更新 アメリカとイラン合意でアメリカとイランの和平合意を受けて、原油の先物価格が一時、1バレル=80ドル付近まで下落。中東情勢をめぐる緊張緩和への期待から、企業業績