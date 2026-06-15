東急電鉄によりますと東横線は15日午前8時15分頃、武蔵小杉駅でモバイルバッテリーからの発煙があったため、自由が丘駅と武蔵小杉駅の間で一時運転を見合わせました。その後、午前8時43分に運転再開したということです。消防によりますと、午前8時17分にホーム停車中の電車内で「モバイルバッテリーが燃えている」と駅員から通報がありました。乗客のモバイルバッテリーが燃え、駅員が消火器で消したということです。警察によりま