「こんなに貯めて、何のためだったんだろう」。無駄遣いを避け、家族にも節約を求めながら貯蓄に明け暮れた人生。老後のため、子どもに迷惑をかけないため――。しかしその結果、お金が残っても“本当に大切なもの”を失ってしまったとしたら、どうでしょうか。事例と共に見ていきましょう。「お金がない」が口癖…家族を道連れにした倹約人生後藤さん（仮名・68歳）は5年前に妻を亡くし、一人暮らし。手元には、生前の妻と共にコ