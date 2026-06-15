6年ぶり大刷新のフラッグシップセダン！メルセデス・ベンツ日本は2026年6月11日、6年ぶりのマイナーチェンジを遂げた新型Sクラスを発表しました。東京で開催された発表会には、メルセデス・ベンツ日本 社長兼 CEO のゲルディンガー剛氏が登壇。冒頭「1886年に自動車が誕生してから140年、その歴史はメルセデス・ベンツにとって、技術革新を積み重ねてきた140年でもあります」と述べ、「新型Sクラスは購入した瞬間に完成する