＜宮里藍 サントリーレディス最終日◇14日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞短いウィニングパットを桑木志帆は、思わず“お先”でタップインしそうになった。「邪魔になるかなと…。でも、周りから『待ったほうがいい』と言われて、思い直しました」。はたから見ればしびれるような優勝争い。だが、本人は誰よりも冷静だった。「今回が一番落ち着いてプレーできた。最後まで感情の上下はなかったです」。