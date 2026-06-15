東京株式市場で日経平均株価の上げ幅が一時2000円を超え、6万8000円台をつけました。アメリカとイラン双方が和平合意が成立したと発表したことから、日経平均株価は取引開始直後から大きく値を上げています。東京市場では幅広い銘柄が買われています。