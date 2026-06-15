2024年7月の円売り「バブル」に迫る投機円売り拡大 CFTC（米商品先物取引委員会）統計の投機筋の円ポジションは、6月9日時点で売り越し（米ドル買い越し）が14.5万枚に拡大した。これは2024年7月以来の大幅な円売り越しになる（図表1参照）。【図表1】CFTC統計の投機筋の円ポジション（2022年～） 出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成 投機筋の円売り越しは、2007年6月と2024年7月に記録した18万枚がこれま