日本代表の初戦・FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で対オランダ戦が行われた15日、東京タワー下「スターライズタワー」（東京都港区）でパブリックビューイング（PV）が実施された。過去3戦未勝利の難敵に2―2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げた。早朝5時からの試合開始にも関わらず、サムライブルーの熱戦を集まった約400人が見守り、会場は大盛り上がりとなった。会場内のスクリーンは3面投影で、高さ7・5メートル×横