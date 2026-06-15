史上初、3ヵ国での開催となったサッカーFIFAワールドカップ2026。【映像】オランダと対戦した森保ジャパン（複数カット）日本が大事な初戦で、強豪オランダとドロー。貴重な勝ち点1をもぎ取りました。これまでの対戦成績は、0勝1分2敗と、一度も勝ったことがない強敵・オランダとの初戦。日本は前半、ゴールキーパー鈴木彩艶のスーパーセーブが連発。0対0のまま後半へ折り返します。試合が動いたのは後半6分、オランダに