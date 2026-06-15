サッカー・ワールドカップ北中米３か国大会で日本代表は１５日（日本時間）、１次リーグＦ組で初戦のオランダ戦に臨み、２−２で引き分けた。オランダに２度のリードを許しながらも粘り強く追いついたが、値千金となる日本の２点目のゴールシーンは、「誰のシュートか」で戸惑うサッカーファンもいたようだ。（デジタル編集部）２−１でオランダがリードしていた８８分、伊東純也（ゲンク）のコーナーキックに、小川航基（ＮＥ