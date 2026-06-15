「FIFAワールドカップ2026」で、日本代表は初戦のオランダ戦で2-2と引き分け、勝ち点1を取りました。15日朝のメ～テレ「ドデスカ！」で、元日本代表の柏木陽介さんが、現地のアメリカ・ダラスから電話で解説してくれました。 柏木さんは現役時代に広島や浦和、岐阜でプレー。現在はFC岐阜のクラブアンバサダーを務めています。 「あの状況からの引き分けはベストじゃないか」 ―̵