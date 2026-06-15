◆新日本プロレス「ＤＯＭＩＮＩＯＮ６．１４ｉｎＯＳＡＫＡ‐ＪＯＨＡＬＬ」（１４日、大阪城ホール）観衆６８９０新日本プロレスは１４日、大阪城ホールで「ＤＯＭＩＮＩＯＮ６．１４ｉｎＯＳＡＫＡ‐ＪＯＨＡＬＬ」を開催した。ＮＥＶＥＲ無差別級選手権は挑戦者・ウルフアロンが９分２４秒アングルスラムで王者・成田蓮を沈め王座奪還に成功した。試合後、ウルフは「なんとか、２月１１日に奪われた、