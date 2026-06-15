テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１５日、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグ初戦で、日本代表がオランダ代表と２―２で引き分けたことを速報した。スタジオにはサッカー解説者の松木安太郎氏が生出演。月曜コメンテーターで俳優の石原良純は「選手層の厚さっていうんですか？すごいですよね。後半入った時に遜色ないっていうかね。それで結局、活躍する。まあ、いきがいいからやっぱ動けますよ