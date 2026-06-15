食卓で身近な存在でありながら、意外と違いが分かりにくい酢系調味料。「ぽん酢と味ぽんは何が違う？」「カンタン酢は普通のお酢と同じように使える？」「料理初心者がまず持つならどれ？」など、日常の小さな疑問は少なくない。創業1804年、江戸時代から酢づくりを続けてきたミツカンに、酢系調味料の使い分けと、知っておくと便利な活用法を聞いた。【表】お酢、味ぽん、カンタン酢…何が違う？ ミツカン流、酢系調味料の使い