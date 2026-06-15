サンマルクカフェは15日、期間限定商品「プレミアムチョコクロ 生バナナ＆チョコレート」の販売を全国で開始する。一部ファンの間で“幻のチョコクロ”として親しまれてきた人気商品で、利用者から寄せられた「また食べたい」との声に応える形で復活。フレッシュな生バナナとチョコレートを組み合わせた味わいを、7月2日までの18日間限定で楽しめる。【画像】絶対食べる…生バナナをたっぷり使った“幻のチョコクロ”「プレミ