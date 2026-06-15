「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）久保建英が後半２７分、相手のチャージを受けて負傷。状態を確認後、ピッチ外で自らバツ印を作り、途中交代した。試合後、自身のインスタグラムを更新。「応援ありがとうございました。まだまだこっから」と今後への思いをつづった。試合後、チーム広報は「状態みてですけど、今、ドクターとかメディカルのチェックを受けている。また明日以降