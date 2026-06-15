イシイジロウ総監督による新作実写ノベルゲーム「シブヤスクランブルストーリーズ」に出演予定だった俳優・あらい正和（55）が、自身のラジオ内で降板を発表した。突然の発表にファンは騒然。あらいの事務所は、あらいのXで降板理由を打ち明けた。「シブヤスクランブルストーリーズ」は、渋谷を舞台に繰り広げられる実写ノベルゲーム。俳優の窪塚洋介、北上史欧、天野浩成、中村悠斗、松田優らの出演が決まっている。14日、