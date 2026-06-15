お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤が14日、自身のインスタグラムを更新。意外な相手との2ショットを披露した。【写真】意外！名倉潤が25年ぶりに会食した相手とハグショット名倉は「ユースケサンタマリアと25年ぷりに飯くいました!!めちゃくちゃ楽しかったです!!」と抱擁する写真を添えて投稿。ファンからは「うれしいお写真！」「仲良しなんですね」「お2人ともいい歳の取り方をされていますね」などといった感想が相次い