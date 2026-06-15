東急東横線の車内で、モバイルバッテリーから発煙し、通勤時間帯に一部区間で運転を見合わせていましたが、さきほど運転を再開しました。15日午前8時すぎ、川崎市の東急東横線・武蔵小杉駅に停車中の車内で「発火、消火活動中」と119番通報がありました。警察などによりますと、モバイルバッテリーから火が出て車内の床の一部分が焼けたということです。けが人の情報は入っていません。東急電鉄によりますと、この火事で、自由が丘