1996年に日本初のショッピング専門チャンネルとして開局した「ショップチャンネル」が、今年で30周年を迎えた。24時間生放送のテレビショッピングを通じて、単なる商品の販売にとどまらず、視聴者に「心おどる、瞬間を。」届けてきた。激動の時代の中で、なぜ根強いファンを生み出し続けられるのか。ショップチャンネルの西塚瑞穂さんに、番組作りの裏側やターゲット戦略、生放送ならではのハプニングとお客さまとの信頼関係の構