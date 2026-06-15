サッカー日本代表MF久保建英（25＝Rソシエダード）が15日、自身のインスタグラムを更新。初戦オランダ戦の後半に負傷交代したが、「まだまだこっから」と前向きな言葉をつづった。久保は試合の写真を投稿。「応援ありがとうございました」と書き出し、「まだまだこっから」と炎の絵文字を添えた。後半、アクシデントに襲われた。飲水タイムの時点で足をアイシングしていた久保。後半26分、DFドゥムフリスから激しくチャージ