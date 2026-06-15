ＡＫＢ４８が１５日、神奈川・ＫＴＺｅｐｐＹｏｋｏｈａｍａで行われた「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６熱狂！パブリックビューイング」内でトークショーとミニライブを開催。アドレナリン全開でサッカー日本代表の激闘を見届けた。この日午前５時にキックオフしたオランダとの初戦を前に、メンバー８人が午前２時から交代制でトークショー、午前４時にはミニライブを実施した。類を見ないスケジュールにも、八木愛月は