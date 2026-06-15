週明けの日経平均株価は、大幅上昇し、上げ幅が一時2000円を超え、株価は6万8000円台となった。アメリカのトランプ大統領が、イランとの戦闘停止にむけた合意を発表し、「ホルムズ海峡が通航料なしで全面的に開放される」としたことで、中東からの原油供給が回復するとの期待が広がり、ニューヨーク原油市場では、国際取引の指標となるWTI先物価格が一時、1バレル＝80ドル台まで下落した。週明けの東京市場は、取引開始直後から幅