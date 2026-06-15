6月15日（月）の『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』は、番組初となる「動物園だけ」のランキングからクイズを出題する「東大生・京大生が選ぶ！全国の学べる動物園ランキングBEST10」が放送される。日本全国に多数ある動物園――そのなかから今回、東大生・京大生が「行くと勉強になる！いろんなことが学べる！」といった目線で選んだ動物園を紹介。日本を代表する動物園から、独特な展示方法で人気の動物園、「ここしか