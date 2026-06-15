2026年6月2日に、ファミリーマートから高級イタリアンレストランのシェフが監修した新作冷凍パスタ「牛挽肉のボロネーゼ」が発売されました。あわせて、ファミリーマートは「ファミマル」の冷凍食品のなかから、コスパとおいしさを兼ね備えた「家計を支えるベストイレブン」を発表。冷凍食品の売上が直近10年で約2.8倍に成長するなか、ブランド担当者が厳選した"家計を支えるスタメン"11商品が紹介されています。ほぼワンコイン以