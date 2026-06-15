秋田地方気象台は午前5時7分、秋田県気象解説情報（落雷・突風・降ひょう）を発表しました。県内では上空の寒気の影響により、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。15日昼前から夜のはじめ頃にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、降ひょう、急な強い雨に注意してください。15日は東北北部の上空約5,500メートルに氷点下12℃以下の寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。このため県内では、積乱