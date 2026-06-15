１５日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比７６３円高の６万６７８３円と続伸して始まった。 トランプ米大統領が自身のＳＮＳを通じ、イランとの戦闘終結に向けた協議に関し、合意が成立したと日本時間１５日早朝に表明した。あわせて、通航料がかからない形でのホルムズ海峡の開放と、米海軍による海上封鎖の即時解除を承認する方針を示した。また、仲介国のパキスタンのシャリフ首相が米国とイランの戦闘終結に向けた