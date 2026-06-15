時速500kmの未来のスピードを、ひと足早く肌で体感できる大チャンスが到来です！JR東海は、山梨実験センター（山梨県都留市）で運行されている超電導リニアに特別に乗車できる『2026年第2回 超電導リニア体験乗車』の一般公募を開始しました。今回の体験乗車では、快適性がさらに向上した「L0系改良型試験車」などへの乗車が可能。通常の鉄道とは異なり、磁石の力で車両を約10センチ浮かせ、わずか数分で最高設計速度・時速505キロ