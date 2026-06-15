森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ第１戦でオランダ代表とダラス・スタジアム（アメリカ）で対戦し、２−２で引き分けた。序盤から守備の時間が長かった日本は、51分にオランダに先制点を献上。57分に中村敬斗のゴールで同点に追いつくが、64分に再びリードを許し、苦しい展開に。しかし89分、右CKの場面で、小川航基のヘディングシュートが鎌田大地の頭に当たってゴールに