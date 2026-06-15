【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Number_iの平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太、それぞれがイメージキャラクターに起用されている屋外広告がコラボレーションし、6月15日よりJR品川駅「品川フラッグ」およびJR大阪駅「セントラルサウンドビジョン」にて掲出されることが決定した。 ■大阪駅ではCM映像も放映 かゆみ・虫さされ薬の「ムヒシリーズ」に平野紫耀、湿疹・皮ふ炎治療薬「ムヒベタV液