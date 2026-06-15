15日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年9月限は前週末清算値比895ポイント高の3万6085ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値3万5115.19ポイントに対しては969.81ポイント高。 株探ニュース