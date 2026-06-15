15日8時52分、東証REIT指数先物期近2026年9月限は前週末清算値比1.5ポイント安の1777.5ポイントで寄り付いた。前週末の東証REIT指数の現物終値1795.78ポイントに対しては18.28ポイント安。 株探ニュース