メガネ・サングラスの製造販売を手掛ける株式会社オンデーズは、グローバルアンバサダーを務める木村拓哉さんを起用した新CM「瞳の独白」シリーズの続編として、「色の地下鉄」篇と「水のように」篇の2篇を発表。6月15日より、日本・台湾・香港にて順次公開されます。「進化する大人へ」をテーマに据えた今作は、異空間に迷い込んだかのような色彩豊かな映像美のなかで、それぞれのレンズが持つメッセージを解き放つスタイリッ