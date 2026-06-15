日本人傭兵の危険でおかしい戦場暮らし 戦時中の軍隊の真実編【漫画】本編を読むにしかわたく(@denguma4989)さんは「日本人傭兵の危険でおかしい戦場暮らし 戦時中の軍隊の真実編」の書籍を発売して注目を集めている。元傭兵の高部正樹さんから聞いた話をもとにリアルな戦争の現状がよくわかる作品だ。戦場では兵士の体臭や死体の処理、生き延びるための工夫など日常生活では考えられないようなことばかり。本作が誕生したきっかけ