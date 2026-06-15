中国メディアの環球時報によると、フィリピンメディアのサンスターはこのほど、「中国のテクノロジーブームと人工知能（AI）モデルが世界の働き方をどのように再定義するか」とする記事を掲載した。記事はまず、「メール作成を代行してくれるAIアシスタントから夕食を作るロボットまで、中国のAIブームはツールを変革するだけでなく、日常生活や仕事を再定義しつつある」とし、「こうした変化の多くは中国で驚くべき規模で展開され