◇サッカー FIFAワールドカップ2026 日本2-2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)サッカー日本代表(FIFAランク18位)はグループステージ初戦となるオランダ(同8位)と激突。2度追いつく粘りで2-2の引き分けとなり、両者が勝ち点1を獲得しました。試合後の記者会見では、森保一監督が相手に敬意を込める場面がありました。会見の最後、森保監督自ら「しゃべっていいですか？」と切り出し、「オランダ人の記者もいっぱいおられ