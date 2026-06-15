「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）試合後、日本のサポーターがスタンドのごみ拾いをする様子を米スポーツ専門局の「ＥＳＰＮ」が紹介。大きな反響を呼んだ。同局は公式Ｘで「日本サポーターたちがスタジアムを去る前に自分たちのエリアを掃除する」と紹介。その上で「これまでの伝統とは異なる伝統」とつづった。投稿後１時間で米国では大きな反響が沸き起こり、「おめでとう