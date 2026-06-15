アメリカ中西部ミズーリ州で小型機が墜落し、乗っていた12人全員が死亡しました。警察などによりますと、14日午前、ミズーリ州のバトラー記念空港でスカイダイビング用の小型機が離陸直後に墜落し、パイロットと乗客あわせて12人の死亡が確認されました。機体はスカイダイビング用の小型機で民間航空会社の機体ではないということです。アメリカメディアは、機体が離陸後、十分な高度を得られず、左に急旋回したあと墜落したと報じ