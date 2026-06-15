テレビ朝日系「グッド！モーニング」（月〜金曜、午前4時55分）で、サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会の速報を伝える際、ゴールを決めたMF中村敬斗の写真の下に出された名前を「中村想人」としてしまう間違いがあった。中村想人は、系列局のABCテレビのアナウンサーの名前で、この間違いにネットでは「もう1人シュートした中村がおるんかと思った」「アナウンサーやろ」などの声が上がった。