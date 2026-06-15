オランダ大使館で観戦…オレンジだらけの中ひとり青ユニサッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦を迎え、オランダと2-2で引き分けた。格上のオランダ相手に貴重な勝ち点1をつかんだ試合では、意外な場所での“場外戦”も。防衛大臣の小泉進次郎氏は「友情は維持されました」とほっとした様子だ。日本は2度のリードを奪われたが、いずれも追いつく粘