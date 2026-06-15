お気に入りの服も、着慣れてくるとどこか新鮮味がなくなりがち。「去年と同じような着こなしばかり……」と感じているなら、今年はスカーフを使ったアレンジを取り入れてみませんか？ コーデの印象をがらりと変えて、手軽におしゃれをアップデートさせてくれる心強い味方です。今回は【グローバルワーク】の店員さんによる、スカーフを使ったコーデをご紹介。いつもの服を今っぽく見せ