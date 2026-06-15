窓辺で日向ぼっこをしていた猫。あまりにもリラックスしていたそうで…？元野良猫とは思えない、ほのぼのとした光景に感動が止まらないと反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で17万回再生を突破し、「お家の中には危険がないからって危機感無さすぎ～（笑）」「涙がでるほどかわいいな」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：窓辺でくつろぐ元野良猫→あまりにも『大胆な日