普段は小顔がチャームポイントの美人猫ちゃんが、病院帰りのご褒美おやつを前にまさかの豹変をして…？必死すぎるそのお顔にキュンとすると、SNSで反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で74万再生を突破し、「食べ方がじょーず。ガジガジせんで偉い」「かわいいw♡」といった声があがりました。 【動画：動物病院の帰り、キジトラ猫に『ご褒美のおやつ』をあげた結果…可愛すぎる『豹