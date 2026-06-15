「18歳からシェイクスピアをやってきた。役者も演出も点数の出ない仕事ですが、（今回の）受章で勇気をもらえました」4月28日、’26年春の褒章受章者が発表され、俳優で演出家の吉田鋼太郎（67）が『紫綬褒章』に輝いた。舞台・映像の両分野で長年にわたり活躍し、日本の演劇界に多大な功績を残してきたことが評価された形だ。当の本人が受章を知ったのは撮影中だったという。「まず、紫綬褒章というものを調べたわけです（笑）。